В 400 г 25% раствора KOH растворили 45 л СО2. Расчитать массу образовавшейся соли.
Химия
В 400 г 25% раствора KOH растворили 45 л СО2. Расчитать массу образовавшейся соли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KOH+CO2=K2CO3+H2O 1.m(KOH)=400 г * 0,25=100 г 2.n(KOH)=100 г/56 гмоль=1,79 моль 3.n(CO2)=45 л / 22,4 л/моль=2,01 моль 4. 1,79/2 2,01/1 в избытке находится CO2 n(K2CO3)=n(KOH)=0,895 моль 5.m(K2CO3)=0,895 моль * 138 г / моль=124 г
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