Упростить выражение √(5 − x)^2 +√(8 − x)^2, если 6≤x≤7
Алгебра
Упростить выражение √(5 − x)^2 +√(8 − x)^2, если 6≤x≤7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(5 − x)^2 +√(8 − x)^2=|5-x|+|8-x| раскроем модули при 6≤x≤7 5-х<0 |5-x|=x-5 и 8-х>0 |8-x|=8-x √(5 − x)^2 +√(8 − x)^2=|5-x|+|8-x|=x-5+8-x=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1. в окружности с центром в точке О проведена хорда ВС. Определите углы ОСВ и ОВС, если угол ВОС = 86 градусов
Математика
среднее арифметическое трех чисел1.72. Второе число в 1.2 раза больше третьего и на 0.4 меньше первого. Найдите каждое из этих чисел.
Математика
чтобы открыть сундук,надо подобрать код-двузначное число,известно,что в него входит только цифры-1.6.9.которые не могут повторятся.Запиши все варианты