Упростить выражение  √(5 − x)^2 +√(8 − x)^2, если 6≤x≤7

Алгебра
Упростить выражение  √(5 − x)^2 +√(8 − x)^2, если 6≤x≤7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 √(5 − x)^2 +√(8 − x)^2=|5-x|+|8-x| раскроем модули при 6≤x≤7 5-х<0 |5-x|=x-5 и 8-х>0 |8-x|=8-x  √(5 − x)^2 +√(8 − x)^2=|5-x|+|8-x|=x-5+8-x=3
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