Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23ч 15 мин и прибыл в Москву в 6 ч 25 мин следуещего дня.По пути он сделал 2 остановки; на станции Бологое и в городе Тверь,по 5 минут каждая.С какой средней скоростью двигался этот поезд,...

Математика

Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23ч 15 мин и прибыл в Москву в 6 ч 25 мин следуещего дня.По пути он сделал 2 остановки; на станции Бологое и в городе Тверь,по 5 минут каждая.С какой средней скоростью двигался этот поезд,есле и он прошёл 651 км???

Автор: Гость