Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23ч 15 мин и прибыл в Москву в 6 ч 25 мин следуещего дня.По пути он сделал 2 остановки; на станции Бологое и в городе Тверь,по 5 минут каждая.С какой средней скоростью двигался этот поезд,...
Математика
Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23ч 15 мин и прибыл в Москву в 6 ч 25 мин следуещего дня.По пути он сделал 2 остановки; на станции Бологое и в городе Тверь,по 5 минут каждая.С какой средней скоростью двигался этот поезд,есле и он прошёл 651 км???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд выехал из Санкт Петербурга в 23.15, следовательно до начала след дня осталось 45 мин. 6ч25мин + 45 мин = 7ч10мин 7ч10мин - 10 мин(время на две остановки) = 7 ч 651 км: 7 ч = 93 км/ч средняя скорость поезда
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