Неизвестное число разделили на 17. В частном получили 5, а в остатке 11. Какое это число?

Математика
Неизвестное число разделили на 17. В частном получили 5, а в остатке 11. Какое это число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*17+11=96 проверка 96:17=5     5*17=85  96-85=11
Гость:
17*5,11=86,87=(округляем до целого)=87
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