Неизвестное число разделили на 17. В частном получили 5, а в остатке 11. Какое это число?
Математика
Неизвестное число разделили на 17. В частном получили 5, а в остатке 11. Какое это число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*17+11=96 проверка 96:17=5 5*17=85 96-85=11
Гость:
17*5,11=86,87=(округляем до целого)=87
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Окруж.мир 4 класс Что произойдёт если прервётся хотя бы одна из связей между продукцией сельского хозяйства и промышленным производством. К каким...
Литература
Математика
В первый день турист проехал 120км. что составляет 0,8 пути пройденного им во второй день.Сколько километров проехал турист за два дня?