Окруж.мир 4 класс Что произойдёт если прервётся хотя бы одна из связей между продукцией сельского хозяйства и промышленным производством. К каким последствиям это приведёт ?

География

Окруж.мир 4 класс Что произойдёт если прервётся хотя бы одна из связей между продукцией сельского хозяйства и промышленным производством. К каким последствиям это приведёт ?

Автор: Гость