Окруж.мир 4 класс   Что произойдёт если прервётся хотя бы одна из связей между продукцией сельского хозяйства и промышленным производством. К каким последствиям это приведёт ?

География
Окруж.мир 4 класс   Что произойдёт если прервётся хотя бы одна из связей между продукцией сельского хозяйства и промышленным производством. К каким последствиям это приведёт ?
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Гость:
все это приведет к кризису  
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