яки выды водойм э на територии харькивськои области?як вони называються?

География
яки выды водойм э на територии харькивськои области?як вони называються?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найбільш повноводна ріка Сіверський Донець найбільший приплив Дона, Річки Мерла, Берестова, Орель відносяться до басейну Дніпра. Водосховищ близько 50, їх розміри значні, найбільші - Печенізьке і Червонооскільське. Озер на Харківщині багато, але вони невеликі і тяжіють до старицях Дінця, Оскола та ін Болот небагато.
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