В ларёк привезли 700кг помидоров до обеда продали одну четверть всех помидоров а после обеда две пятых всех помидоров.Сколько помидоров осталось?
Математика
В ларёк привезли 700кг помидоров до обеда продали одну четверть всех помидоров а после обеда две пятых всех помидоров.Сколько помидоров осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)700:2=350(кг)-перед обедом 2)350:10=35(кг) Ответ:35 помидоров осталось
Гость:
1)700/4Дорівнює 175 (кг) продали помідорів до обіду; 2)700/5*2Дорівнює 280 (кг)Продали помідорів після обіду; 3)175+280дорівнює 455 (кг)продали помідорів всього; 4)700-455дорівнює 245 (кг) відповідь:245 кг.
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