В ларёк привезли 700кг помидоров до обеда продали одну четверть всех помидоров а после обеда две пятых всех помидоров.Сколько помидоров осталось?

Математика
В ларёк привезли 700кг помидоров до обеда продали одну четверть всех помидоров а после обеда две пятых всех помидоров.Сколько помидоров осталось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)700:2=350(кг)-перед обедом 2)350:10=35(кг) Ответ:35 помидоров осталось
Гость:
1)700/4Дорівнює 175 (кг) продали помідорів до обіду;                                             2)700/5*2Дорівнює 280 (кг)Продали помідорів після обіду;                                       3)175+280дорівнює 455 (кг)продали помідорів всього;                                               4)700-455дорівнює 245 (кг)                                                                                        відповідь:245 кг.                                                                                      
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какое количество вещества соли получится при действии азотной кислоты на 20 граммов оксида меди 2
Ответить
Математика
Неизвестное число разделили на 17. В частном получили 5, а в остатке 11. Какое это число?
Ответить
География
яки выды водойм э на територии харькивськои области?як вони называються?
Ответить
География
Окруж.мир 4 класс   Что произойдёт если прервётся хотя бы одна из связей между продукцией сельского хозяйства и промышленным производством. К каким...
Ответить
Литература
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь легкий и простой стих Николая Степановича Гумилева.
Ответить