В ларёк привезли 700кг помидоров до обеда продали одну четверть всех помидоров а после обеда две пятых всех помидоров.Сколько помидоров осталось?

Математика

В ларёк привезли 700кг помидоров до обеда продали одну четверть всех помидоров а после обеда две пятых всех помидоров.Сколько помидоров осталось?

Автор: Гость