Смешали растворы хлорида железа (III) и сульфида натрия. Что может произойти при этом? Запишите уравнение реакции.
Химия
Смешали растворы хлорида железа (III) и сульфида натрия. Что может произойти при этом? Запишите уравнение реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2FeCl3 + 3Na2S → 2FeS↓ + S↓ +6NaCl В процессе реакции образуется осадок сульфида железа (II) и твердая сера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнения реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. Укажите какие реакции идут до конца: а) BaI2+MgSO4= b)NaNO3+K2SO4= c)...
Геометрия
В трапеции ABCD ( BC параллельно AD ) AB перпендикулярно BD, BD= 2 корня из 5, AD= 2 корня из 10, CE- высота треугольника BCD, а tg угла ECD= 3. На...