Смешали растворы хлорида железа (III) и сульфида натрия. Что может произойти при этом? Запишите уравнение реакции.

Химия

Смешали растворы хлорида железа (III) и сульфида натрия. Что может произойти при этом? Запишите уравнение реакции.

Автор: Гость