Смешали растворы хлорида железа (III) и сульфида натрия. Что может произойти при этом? Запишите уравнение реакции.

Химия
Смешали растворы хлорида железа (III) и сульфида натрия. Что может произойти при этом? Запишите уравнение реакции.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2FeCl3 + 3Na2S → 2FeS↓ + S↓ +6NaCl В процессе реакции образуется осадок сульфида железа (II) и твердая сера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнения реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. Укажите какие реакции идут до конца: а) BaI2+MgSO4= b)NaNO3+K2SO4= c)...
Ответить
Музыка
Стисла розповідь про одне із традиційних свят України
Ответить
Геометрия
В трапеции ABCD ( BC параллельно AD ) AB перпендикулярно BD, BD= 2 корня из 5, AD= 2 корня из 10, CE- высота треугольника BCD, а tg угла ECD= 3. На...
Ответить
Математика
Предложение о котором можно сказать верно оно или неверно( 12 букв)
Ответить
Математика
Запиши числа в порядке возрастания. +978 +69 -87 -543 -7158 +9 -5 +13040
Ответить