Напишите ионное уравнение реакции 2HCl+Zn=ZnCl2+H2

Гость: Гость:

эта реакция ОВР) водорода было (+) стало (0),значит 1e цинка было (0) стало (2+) значит 2е значит к водороду идёт двойка,а к цинку единица водород является оксилителем,процесс восстановление цинк является восстановителем,процесс окисление)