Напишите ионное уравнение реакции 2HCl+Zn=ZnCl2+H2
Химия
Напишите ионное уравнение реакции 2HCl+Zn=ZnCl2+H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эта реакция ОВР) водорода было (+) стало (0),значит 1e цинка было (0) стало (2+) значит 2е значит к водороду идёт двойка,а к цинку единица водород является оксилителем,процесс восстановление цинк является восстановителем,процесс окисление)
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