Составь задачу по их решению. 1) 10*3=30 ( л ) 2) 2*6=12 ( кг ) Ответ: 30 л. Ответ: 12 кг.
Математика
Составь задачу по их решению. 1) 10*3=30 ( л ) 2) 2*6=12 ( кг ) Ответ: 30 л. Ответ: 12 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача в магазине было 10 конфет одна конфета стоила 3 рубля сколько стоит 10 конфет 2 задача в продукт магазин привезли 6 кг картошки один кг картошки стоит 2 лея сколько стоит 6 кг картошки
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