Составь задачу по их решению. 1) 10*3=30 ( л ) 2) 2*6=12 ( кг ) Ответ: 30 л. Ответ: 12 кг.

Математика
Составь задачу по их решению. 1) 10*3=30 ( л ) 2) 2*6=12 ( кг ) Ответ: 30 л. Ответ: 12 кг.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача в магазине было 10 конфет одна конфета стоила 3 рубля сколько стоит 10 конфет 2 задача в продукт магазин привезли 6 кг картошки один кг картошки стоит 2 лея сколько стоит 6 кг картошки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите ионное уравнение реакции 2HCl+Zn=ZnCl2+H2
Ответить
Математика
помогите упрастить выражение 5/9(3,6a – 33/5b) – 3,5(4/7a – 0,2b).
Ответить
Алгебра
решите уравнение е)8,2t-4,4t=38,38 ж)(10,49-s):4,02=0,805 з)9k-8,6k=0,6699
Ответить
Геометрия
Найдите углы параллелограмма АВСД, 1 если угол А - угол В = 55 градусов, 2 если угол А + угол С = 142 градуса
Ответить
Алгебра
Событие М - вас завтра вызовут к доске по математике. Событие G- вас завтра вызовут к доске на уроке географии. Опишите словами объединение и перес...
Ответить