помогите пожалуйста, нужно написать 4 обособленных определений, 4 обособленных приложений, очень нужно, первый раз тут пишу..

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помогите пожалуйста, нужно написать 4 обособленных определений, 4 обособленных приложений, очень нужно, первый раз тут пишу..

Автор: Гость