помогите пожалуйста, нужно написать 4 обособленных определений, 4 обособленных приложений, очень нужно, первый раз тут пишу..

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помогите пожалуйста, нужно написать 4 обособленных определений, 4 обособленных приложений, очень нужно, первый раз тут пишу..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопровождаемый офицером, комендант вошел в дом. Веселый и жизнерадостный, Радик был вообще любимцем.
Гость:
Я,веселый и радостный,шел домой.Пес,радостный и беззаботный,бежал за мной.-определения. Старушка-мать сидела у окна.Мы,ученики,трудились целый день.-приложения.
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