В одной бочке в 3 раза больше бензина чем в другой.когда в первую налили ещё46л. а во вторую 18л. то в двух бочках стало 184л. Сколько литров было в каждой бочке первоначально.
Математика
В одной бочке в 3 раза больше бензина чем в другой.когда в первую налили ещё46л. а во вторую 18л. то в двух бочках стало 184л. Сколько литров было в каждой бочке первоначально.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до переливания после переливания Всего 1 бочка 3x 3x+46 184 2 бочка x x+18 Решение: 3х+46+х+18=184 4х+64=184 4х=184-64 4х=120 х=30 - 2 бочка до переливания 3*30=90 -1 бочка до переливания Ответ: 30л , 90л удачи*)
Гость:
Пусть х(л) - было во 2 бочке,тогда 3х(л) - было в 1 3x+46(л) - стало в 1 x+18(л) - стало во 2 Всего - 184л 3х+46+х+18=184 4х+64=184 4х=184-64 4х=120 х=120:4 х=30(л) - было во 2 бочке 30*3=90(л) Ответ: 30 л бензина было в 1 бочке,90 л во 2.
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