В одной бочке в 3 раза больше бензина чем в другой.когда в первую налили ещё46л. а во вторую 18л. то в двух бочках стало 184л. Сколько литров было в каждой бочке первоначально.

Математика

В одной бочке в 3 раза больше бензина чем в другой.когда в первую налили ещё46л. а во вторую 18л. то в двух бочках стало 184л. Сколько литров было в каждой бочке первоначально.

Автор: Гость