в 4 пакетах 40 кг рыжиков, в 5 пакетах 10 кг лисичек.Во сколько раз больше рыжиков?

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В условии задачи не сказано, что в 4 пакетах по 40 кг рыжиков, а в 5 пакетах по 10 кг лисичек, соответственно рыжиков 40 кг, а лисичек 10 кг, отсюда следует 40:10=4 (раза) - разница. Ответ: рыжиков в 4 раза больше, чем лисичек.