1) форма правления в риме после изгнания тарквиния 2)раскройте содержание понятий "республика" "консулы" "народный трибун" "право вет". 3)объясните,как плебеи добились представительства во власти. 4)составьте короткий рассказ о...

Гость: Гость:

1.После изгнания царя Тарквиния была установлена республика. .Республика-это общее дело,когда Римом управлял сенат. Консул-это должностное лицо,избиравшийся на один год.Народный трибун- должностое лицо,задача корого состояла в защите интересов плебса от посягательств патрициев. Право вето-вето это запрет ,его могли накладывать народные трибун и Цезарь.