Найдите площадь кругового сектора ,если градусная мера его дуги равна 60°,а радиус круга равен 5 см Помогите срочно надо

Геометрия

Найдите площадь кругового сектора ,если градусная мера его дуги равна 60°,а радиус круга равен 5 см Помогите срочно надо

Автор: Гость