Найдите площадь кругового сектора ,если градусная мера его дуги равна 60°,а радиус круга равен 5 см Помогите срочно надо
Геометрия
Найдите площадь кругового сектора ,если градусная мера его дуги равна 60°,а радиус круга равен 5 см Помогите срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S сектора=(пи R^2 *на угол)/360° -->S=(пи 5^2*60)/360-->(25 пи)/6
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