Почему стенки в некоторых нефтянных резервуарах делают более толстыми в нижней ч??сти?
Физика
Почему стенки в некоторых нефтянных резервуарах делают более толстыми в нижней ч??сти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем ближе ко дну, тем больше давление нефти на дно и на боковые стенки сосуда. Именно по-этому стенки чем ниже, тем толще.
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