Как зовут главного Швамбранией

Гость: Гость:

Как понять.Лев Абрамович Кассиль написал произведение - Кондуит и Швамбрания.Швамбранию придумали наказанные мальчики.(точнее Оська).Я лично не помню , т.к читала это произведение года 3 назад.Но и вы должны читать , а не в компьютере всё искать.