Как зовут главного Швамбранией
Литература
Как зовут главного Швамбранией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как понять.Лев Абрамович Кассиль написал произведение - Кондуит и Швамбрания.Швамбранию придумали наказанные мальчики.(точнее Оська).Я лично не помню , т.к читала это произведение года 3 назад.Но и вы должны читать , а не в компьютере всё искать.
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