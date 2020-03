Паскаль. С клавиатуры вводится целое число от 1 до 1000, обозначающая сумму в рублях. Программа должна напечатать эту сумму прописью. Учусь в школе, так что нужно использовать не сложные программы, которые не напичканы всяким...

Гость: Гость:

Var n,t,s,d,e:integer; begin writeln(''); repeat writeln('Введите сумму в рублях<=1000'); readln(n); until (n>0) and (n<=1000); t:=n div 1000; n:=n-t*1000; s:=n div 100; n:=n-s*100; d:=n div 10; if d<>1 then begin n:=n-d*10; e:=n; end; case t of 1:write('тысяча '); end; if s>=0 then case s of 1:write('сто '); 2:write('двести '); 3:write('триста '); 4:write('четыресто '); 5:write('пятьсот '); 6:write('шестьсот '); 7:write('семьсот '); 8:write('восемьсот '); 9:write('девятьсот '); end; if d>=0 then case d of 1: case n of 10: write('десять '); 11: write('одиннадцать '); 12: write('двенадцать '); 13: write('тринадцать '); 14: write('четырнадцать '); 15: write('пятнадцать '); 16: write('шестнадцать '); 17: write('семнадцать '); 18: write('восемнадцать '); 19: write('девятнадцать '); end; 2:write('двадцать '); 3:write('тридцать '); 4:write('сорок '); 5:write('пятьдесят '); 6:write('шестьдесят '); 7:write('семьдесят '); 8:write('восемьдесят '); 9:write('девяносто '); end; if e>=0 then case e of 1:write('один '); 2:write('два '); 3:write('три '); 4:write('четыре '); 5:write('пять '); 6:write('шесть '); 7:write('семь '); 8:write('восемь '); 9:write('девять '); end; if (e=1) then write('рубль ') else if (e=0)or(e>4) then write('рублей ') else write('рубля '); end.