Паскаль. С клавиатуры вводится целое число от 1 до 1000, обозначающая сумму в рублях. Программа должна напечатать эту сумму прописью. Учусь в школе, так что нужно использовать не сложные программы, которые не напичканы всяким...

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Паскаль. С клавиатуры вводится целое число от 1 до 1000, обозначающая сумму в рублях. Программа должна напечатать эту сумму прописью. Учусь в школе, так что нужно использовать не сложные программы, которые не напичканы всякими flag,string,boolean и т.д.

Автор: Гость