Помогите пожалуйста срочно решить: 0,8^xlt;1
Математика
Помогите пожалуйста срочно решить: 0,8^xlt;1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводим к одинаковому основанию, по св-ву степени: 0,8^х<0,8^0 отсюда следует, что х<0
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