Помогите пожалуйста срочно решить: 0,8^xlt;1

Математика
Помогите пожалуйста срочно решить: 0,8^xlt;1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводим к одинаковому основанию, по св-ву степени: 0,8^х<0,8^0 отсюда следует, что х<0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Паскаль. С клавиатуры вводится целое число от 1 до 1000, обозначающая сумму в рублях. Программа должна напечатать эту сумму прописью. Учусь в ш...
Ответить
Литература
Как зовут главного Швамбранией
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста !Сравни выражения каждого столбика.Как они связаны между соб??й ? 9+1+6 10+6 7+3+3 10+3 6+4+2 10+2
Ответить
Русский язык
Помогите;За ответ 8 баллов.Упр.126
Ответить
Окружающий мир
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста найти удивительные факты о деньгах ?
Ответить