1-й Крестовый поход lt;br /gt; участникиlt;br /gt; Цели lt;br /gt; Итоги

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1-й Крестовый поход lt;br /gt; участникиlt;br /gt; Цели lt;br /gt; Итоги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной - поход бедноты, осенью - поход феодалов Цель - освободить Святую Землю, обогощение Результат - поход бедноты - поражение в первом бою                  поход феодалов - основали : Эдессу, княжество Антиохия, графство Триполи, королевство Иерусалимское. Удачи!!!
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