1-й Крестовый поход lt;br /gt; участникиlt;br /gt; Цели lt;br /gt; Итоги
История
1-й Крестовый поход lt;br /gt; участникиlt;br /gt; Цели lt;br /gt; Итоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной - поход бедноты, осенью - поход феодалов Цель - освободить Святую Землю, обогощение Результат - поход бедноты - поражение в первом бою поход феодалов - основали : Эдессу, княжество Антиохия, графство Триполи, королевство Иерусалимское. Удачи!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
1 Под утро в лесу неожиданно поднялся сильный ветер. Под его мощными порывами заш??мели верхушки деревьев. По всему лесу понеслась заунывная гулк...
Математика