1) Игры, в которые ты любишь играть один; 2) Игры, в которые ты любишь играть с друзь??ми; 3) Игры, в которые наши родители любили играть одни; 4) Игры, в которые наши родители любили играть с друзьями.

Обществознание

1) Игры, в которые ты любишь играть один; 2) Игры, в которые ты любишь играть с друзь??ми; 3) Игры, в которые наши родители любили играть одни; 4) Игры, в которые наши родители любили играть с друзьями.

Автор: Гость