Пожалуйста, помогите решить данные задания, объяснив их решение (обязательно с об??яснениями, я не понял это тему). буду очень благодарен.

Алгебра
Пожалуйста, помогите решить данные задания, объяснив их решение (обязательно с об??яснениями, я не понял это тему). буду очень благодарен.
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