Пожалуйста, помогите решить данные задания, объяснив их решение (обязательно с об??яснениями, я не понял это тему). буду очень благодарен.

Алгебра

Пожалуйста, помогите решить данные задания, объяснив их решение (обязательно с об??яснениями, я не понял это тему). буду очень благодарен.

Автор: Гость