1)x/5+7/15=х/3 2)3,9*4,5/1,3*2,7 Помогите пожалуйста
Математика
1)x/5+7/15=х/3 2)3,9*4,5/1,3*2,7 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем умножаем 3,9 на 4,5 и на 2,7,затем ответ делим на 1,3-получаем 36,45.
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