8. Укажи слово с разделительным мягким знаком 1) раз…ярённый 2) апел…син 3) вороб…?? 4) печ…
Русский язык
8. Укажи слово с разделительным мягким знаком 1) раз…ярённый 2) апел…син 3) вороб…?? 4) печ…
Ответ(ы) на вопрос:
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Разъяренный Апельсин Воробьи Печь Ответ: воробьи - слово с разделительным мягким знаком
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