Как проявили себя защитрики крепости , при ее штурме? А.С.Пушкин "Капитанская дочка"
Литература
Как проявили себя защитрики крепости , при ее штурме? А.С.Пушкин "Капитанская дочка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они пробовали защитить её, но Емельян Пугачёв всё равно оказался сильнее. Он повесил командующих крепостью, остальных взял в плен.
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