Как проявили себя защитрики крепости , при ее штурме? А.С.Пушкин "Капитанская дочка"

Литература
Как проявили себя защитрики крепости , при ее штурме? А.С.Пушкин "Капитанская дочка"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они пробовали защитить её, но Емельян Пугачёв всё равно оказался сильнее. Он повесил командующих крепостью, остальных взял в плен.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)x/5+7/15=х/3 2)3,9*4,5/1,3*2,7 Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
8. Укажи слово с разделительным мягким знаком 1) раз…ярённый 2) апел…син 3) вороб…?? 4) печ…
Ответить
Русский язык
Архаизмы к словам челка, устный , наперсток, очки,Ведьма, медведь, лягушка, боровик и колобок
Ответить
Другие предметы
Стихи на др . имя ксюша дружим большой компанией дружим с детства . напишите пож ст??хи сочините оч прошу скоро ее др
Ответить
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ МНЕ СРОЧНО ВСЕГО ЛИШЬ МАЛЕНЬКИЙ ТЕКСТ. Переведите маленький текст. Срочно <3 Соғым сою – қазақ халқының салты. Бұл – әр жыл сайын...
Ответить