Плиз срочно нужно предложение сделать в passive voice и указать в каком времени наприме?? в presen perfect я купил эту книгу в Москве он пишет ему письмо мы покупаем подарки сейчас ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ passive voice Спасибо!
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Плиз срочно нужно предложение сделать в passive voice и указать в каком времени наприме?? в presen perfect я купил эту книгу в Москве он пишет ему письмо мы покупаем подарки сейчас ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ passive voice Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This book has been bought in Moscow. (Present Perfect) This letter is writing to him. (Present Continuous) This presents have been buying now. (Present Perfect Continuous)
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