Плиз срочно нужно предложение сделать в passive voice и указать в каком времени наприме?? в presen perfect я купил эту книгу в Москве он пишет ему письмо мы покупаем подарки сейчас ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ passive voice Спасибо!

Английский язык

Плиз срочно нужно предложение сделать в passive voice и указать в каком времени наприме?? в presen perfect я купил эту книгу в Москве он пишет ему письмо мы покупаем подарки сейчас ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ passive voice Спасибо!

Автор: Гость