1) известно, что длины сторон прямоугольника-натуральные числа в сантиметрах. Может ли периметр прямоугольника быть равен: а) 45 см; б) 96 см; и)112 см; г)913 см? 2) Известно, что длина стороны квадрата-натуральное число санти...

Математика
1) известно, что длины сторон прямоугольника-натуральные числа в сантиметрах. Может ли периметр прямоугольника быть равен: а) 45 см; б) 96 см; и)112 см; г)913 см? 2) Известно, что длина стороны квадрата-натуральное число сантиметров. может ли периметр квадрата быть равен: а)518 см; б)748 см; в)3456 см; г) 1314 см? С РЕШЕНИЕМ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)неможет,так как 45-нечётное число;б)может,так как 96-чётное(например:18,18,30,30);в)может,так как 112-чётное(например:50,50,6,6)
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