1) известно, что длины сторон прямоугольника-натуральные числа в сантиметрах. Может ли периметр прямоугольника быть равен: а) 45 см; б) 96 см; и)112 см; г)913 см? 2) Известно, что длина стороны квадрата-натуральное число санти...

Математика

1) известно, что длины сторон прямоугольника-натуральные числа в сантиметрах. Может ли периметр прямоугольника быть равен: а) 45 см; б) 96 см; и)112 см; г)913 см? 2) Известно, что длина стороны квадрата-натуральное число сантиметров. может ли периметр квадрата быть равен: а)518 см; б)748 см; в)3456 см; г) 1314 см? С РЕШЕНИЕМ!!!!!

Автор: Гость