1. К какому эпическому жанру принадлежит произведение Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»? 1) повесть 2) роман 3) роман-эпопея 4) рассказ

Литература
1. К какому эпическому жанру принадлежит произведение Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»? 1) повесть 2) роман 3) роман-эпопея 4) рассказ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Тара́с Бу́льба» — повесть Николая Васильевича Гоголя, входит в цикл «Миргород». В составе «Миргорода» повесть опубликована в 1835 году, в 1842 вышла её вторая, дополненная и переработанная Гоголем редакция, которая публикуется во всех современных изданиях.
Гость:
относиться к повести, 100%
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