1.Как называется слой атмосферы где живем мы люди. 2.почему для полетов в стратосфе??у к запасу горючего берут и запас кислорода в баллонах. 3.Задача:самолет летит на высоте 9км. какова температура воздуха за бортом самолета, е...

География
1.Как называется слой атмосферы где живем мы люди. 2.почему для полетов в стратосфе??у к запасу горючего берут и запас кислорода в баллонах. 3.Задача:самолет летит на высоте 9км. какова температура воздуха за бортом самолета, если в это время у поверхности Земли температура +20? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ ХОТЯ БЫ НА 1 ВОПРОС!
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1.люди живут в тропосфере
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