1.Какая совокупность символов считается алфавитом? 2. Что называется мощностью (р??змером) алфавита? 3.Что принято считать за единицу информации в алфавитном подходе к измерению информации? 4.Какова минимальная мощность алфа...
Информатика
1.Какая совокупность символов считается алфавитом? 2. Что называется мощностью (р??змером) алфавита? 3.Что принято считать за единицу информации в алфавитном подходе к измерению информации? 4.Какова минимальная мощность алфавита, с помощью которого можно записать информацию? 5. Что такое 1 Бит с точки зрения алфавитного подхода к измерению информации? 6.Как определяется информационный объем текста при алфавитном подходе? 7.Сколько "весит" один символ компьютерного алфавита? 8.Сколько символов содержит компьютерный алфавит? 9. Объясните, почему алфавитный подход называют объективным? 10.При алфавитном подходе к измерению информации , значения каких переменных связаны формулой: N=2i ? 11.Поясните, в чем суть алфавитного подхода к измерению информации? 12.В каком соотношении находятся мощность алфавита и информационный вес символов этого алфавита? 13. По каким формулам можно определить количество информации в сообщении при алфавитном подходе? 14. Если текст будет состоять из бессмысленного сочетания символов, можно ли будет определить его информационный объем с учетом алфавитного подхода к измерению количества информации? Обоснуйте ответ. 15.Что такое неопределенность знания о некотором событии? 16.Что такое "бит" с позиции содержательного подхода к измерению информации? 17. Какие события считаются равновероятными? 18.Когда сообщение содержит информацию для человека? 19.По какой формуле определяется количество информации в одном из N равновероятных событий? 20. Какие качественные оценки информации возможны при содержательном подходе к измерению информации? 21.Что такое 1 Байт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. множество символов для записи текста называют алфавитом2 полное количество символов в алфавите называют мощностью3 за единицу информации при алфавитном подходе принято считать вес 1 символа алфавита4 25 это вес 1 символа в двухбитном алфавите6 информационный объем определяется по формуле I=K*i, где к-количество символов в тексте, а i - вес одного символа7 8 бит8 256 символов9 потому, что он строится только на мощности алфавита10 N- мощность алфавита, i -вес одного символа11 алфавитный подход к измерению информации позволяет определить количество информации, заключенной в тексте12 N=2^i13 I=K*i, где К -количество символов в тексте, а i - вес одного символа14 при алфавитном подходе смысл сообщения не учитывается, важно только какой алфавит использовался15 количество информации, заключенное в сообщении, определяется объемом знаний, который несет это сообщение получающему его человеку. Сообщение содержит информацию для человека, если заключенные в нем сведения являются для этого человека новыми и понятными и, следовательно пополняют его знания.16 сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет для него 1 бит информации.17
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