1)какие вы можете назвать примеры моделирования в различных областях деятельност??? 2)может ли объект иметь несколько моделей? если да то приведите пример 3)могут ли разные объекты описывать и той же моделью?если да то привед...

Информатика

1)какие вы можете назвать примеры моделирования в различных областях деятельност??? 2)может ли объект иметь несколько моделей? если да то приведите пример 3)могут ли разные объекты описывать и той же моделью?если да то приведите примеры РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО

Автор: Гость