1)какие вы можете назвать примеры моделирования в различных областях деятельност??? 2)может ли объект иметь несколько моделей? если да то приведите пример 3)могут ли разные объекты описывать и той же моделью?если да то привед...
Информатика
1)какие вы можете назвать примеры моделирования в различных областях деятельност??? 2)может ли объект иметь несколько моделей? если да то приведите пример 3)могут ли разные объекты описывать и той же моделью?если да то приведите примеры РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО
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