Постройте график функции y=-2x^2+2x-5 там подставить формулу L=-В/2а
Алгебра
Постройте график функции y=-2x^2+2x-5 там подставить формулу L=-В/2а
Ответ(ы):
Гость:
A(2;-1) - искомая первообразная
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