Постройте график функции y=-2x^2+2x-5 там подставить формулу L=-В/2а

Алгебра
Постройте график функции y=-2x^2+2x-5 там подставить формулу L=-В/2а
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Гость:
 A(2;-1)     - искомая первообразная

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