Длина волны света двух когерентных источников 520 нм. Какой результат интерференции будет в точке пространства, если оптическая разность хода равна 11,7 мкм?
Физика
Длина волны света двух когерентных источников 520 нм. Какой результат интерференции будет в точке пространства, если оптическая разность хода равна 11,7 мкм?
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