1.какое из пяти слов обозначает физическое тело?самолетзвукметркипениескорость2.??акое из пяти слов обозначает физическую величину?часыалюминийкилограммсилаЗемля3.какое из пяти слов обозначает физическое явление?силакилограммат...
Физика
1.какое из пяти слов обозначает физическое тело?самолетзвукметркипениескорость2.??акое из пяти слов обозначает физическую величину?часыалюминийкилограммсилаЗемля3.какое из пяти слов обозначает физическое явление?силакилограмматомвесыиспарение4.какое из пяти слов обозначает единицу физической величины?длинасекундаплавлениеатомэлемент5.сколько миллиграм в одном грамме?1010010000,010,0016.как называют явление сохранения скорости движения тела при отсутствии действия на него других тел?полетинерциядвижениепокойсвободное падение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)самолет; 2)килограмм; 3)испарение; 4)секунда; 5)1000 миллиграммов; 6)инерция
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