"Если культуры нет у людей в серцах, то нигде больше ее быть не может" На пишите сог??асны ли вы с этими словами и почему

Гость: Гость:

"Если культуры нет у людей в серцах, то нигде больше ее быть не может" . Да, это так, я думаю. Культура воспитывается с детства. Если бы человек рос в мире зверей, о культурном воспитании не могло бы быть и речи. У культурного человека в идеале должна выработаться потребность жить и совершать поступки, достойные культурного общества. Поэтому необходимость жить в соответствие с культурой идет от сердца. У кого нет потребности быть культурным человеком, тот никогда не станет им.