Один из углов параллелограмма на 50 градусов меньше. найдите все углы параллелограмма

Геометрия
Один из углов параллелограмма на 50 градусов меньше. найдите все углы параллелограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньший угол будет х тогда больший будет х+50. Сума соседних углов равняется 180 градусов. Напишем уравнение: х+х+50=180 2х=130 Х=65 Значит меньший угол 65 градусов а второй 65+50=115 .
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