Прочитай текст.Найди в нём и выпиши сначала одушевлённые имена существительные, затем-неодушевлённые.Знаешь ли ты пословицы и устойчивые сочетания слов о медведе?

Русский язык

Прочитай текст.Найди в нём и выпиши сначала одушевлённые имена существительные, затем-неодушевлённые.Знаешь ли ты пословицы и устойчивые сочетания слов о медведе?

Автор: Гость