Ответьте на 5,6,7) Спасибо!
География
Ответьте на 5,6,7) Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-4Южнокитайское 6-3Красное 7-1водохранилище
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Солдат Петрушкин почистил ведро картошки за 3 часа, и у него 25% всей картошки ушло в очистки. За сколько часов солдат Петрушкин наполнит такое же ...
Қазақ тiлi
Переведите на каз яз ПЖ Сегодня все больше и больше людей начинают задумываться ?? моде. Мы судим незнакомцев по тому, что на них надето, потому ...
Русский язык