Ну помогите плииз 9 прошу

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Костра-существительное,т.к обозначает предмет,н.ф-костер,нарицательное,неодушевленное,м.р, 2скл, употр в форме Р.п,ед.ч,в предл явл дополнением.. Имя прилагательное; обозначает признак предмета, отвечает на вопрос какое? Н. ф. – весенний. А) Постоянные морфологические признаки: относительное прилагательное; Б) Непостоянные морфологические признаки: употреблено в единственном числе, среднем роде, Вин./Им. падеже. В предложении выполняет роль определения.