Номер 9) два предложения

Биология
Номер 9) два предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капец потому что их используют на пасеках
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