Переведите на каз яз ПЖ Сегодня все больше и больше людей начинают задумываться ?? моде. Мы судим незнакомцев по тому, что на них надето, потому что это единственное, что мы о них знаем на данный момент. Для начала, одежда от...

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Переведите на каз яз ПЖ Сегодня все больше и больше людей начинают задумываться ?? моде. Мы судим незнакомцев по тому, что на них надето, потому что это единственное, что мы о них знаем на данный момент. Для начала, одежда отражает ваш социальный статус. Подразумевается, что если вы бизнесвумен, то вы должны быть одеты соответствующе. Или, другой пример, если человек - глава крупной компании, ему предпочтительнее носить брендовую одежду. Психологически, люди тратят много времени и денег на одежду, чтобы забыть о разных рутинных проблемах. Стоит сказать, что шоппинг может быть хорошей терапией в случае каких-либо жизненных разочарований. Тем не менее, это не стоит того, если вы шопоголик и покупаете все, что попадается вам на глаза; чувство стиля и хороший вкус жизненно важны в этом деле. В противовес высказанным идеям, некоторые люди говорят, что одежда должна отражать нашу душу, и что нет никакой необходимости тратить целые состояния на дизайнерскую одежду. Тем не менее, я привыкла считать, что модная одежда как нельзя лучше отражает наше душевное состояние, кроме того, она привлекательно выглядит. В заключение, мода - неотделимая часть нашей жизни, и нет ничего плохого в том, чтобы одеваться дорого и стильно, если вы можете себе это позволить.

Автор: Гость