Переведите на каз яз ПЖ Сегодня все больше и больше людей начинают задумываться ?? моде. Мы судим незнакомцев по тому, что на них надето, потому что это единственное, что мы о них знаем на данный момент. Для начала, одежда от...
Қазақ тiлi
Переведите на каз яз ПЖ Сегодня все больше и больше людей начинают задумываться ?? моде. Мы судим незнакомцев по тому, что на них надето, потому что это единственное, что мы о них знаем на данный момент. Для начала, одежда отражает ваш социальный статус. Подразумевается, что если вы бизнесвумен, то вы должны быть одеты соответствующе. Или, другой пример, если человек - глава крупной компании, ему предпочтительнее носить брендовую одежду. Психологически, люди тратят много времени и денег на одежду, чтобы забыть о разных рутинных проблемах. Стоит сказать, что шоппинг может быть хорошей терапией в случае каких-либо жизненных разочарований. Тем не менее, это не стоит того, если вы шопоголик и покупаете все, что попадается вам на глаза; чувство стиля и хороший вкус жизненно важны в этом деле. В противовес высказанным идеям, некоторые люди говорят, что одежда должна отражать нашу душу, и что нет никакой необходимости тратить целые состояния на дизайнерскую одежду. Тем не менее, я привыкла считать, что модная одежда как нельзя лучше отражает наше душевное состояние, кроме того, она привлекательно выглядит. В заключение, мода - неотделимая часть нашей жизни, и нет ничего плохого в том, чтобы одеваться дорого и стильно, если вы можете себе это позволить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аударма: Бугін, көп адам сан туралы ойлауға бастайды. Біз бул біз қазіргі уақытта олар туралы білетін жалғыз ғана нарсе, өйткені олар, киген қандай арқылы бейтаныс окім. бастау ушін, киім Сіздін алеуметтік мартебесін көрсетеді. Усыған сіз касіпкер болсаныз, тиісті киімі болуы тиіс, бул. Немесе, тағы бір мысал, адамнын, егер - ірі компаниянын басшысы, ол фирмалық киім киюге қолайлы болып табылады. Психологиялық, адам ар турлі проблемаларды ескі туралы умытуға, киім уақыт пен көп ақша жумсайды. Ол сауда өміріндегі кез келген көніл қалдыратын жағдайда жақсы терапия болуы мумкін дейді. Егер сіз шопоголика болып табылады жане көз сізге келіп барін сатып Алайда, егер ол қажеті жоқ; стиліне жане талғамына сезімі осы бизнесте манызды болып табылады. білдірді идеялар қарағанда, кейбір адамдар киім біздін жан көрсетуі, жане дизайнер киім жумсауға қажеті жоқ екенін айтады. Алайда, мен сан киім, сондай-ақ ықтимал ақыл мемлекетімізді көрсетеді деп ойлайтын, Сонымен қатар, ол тартымды көрінеді. Қорытындылай келе, сан - біздін өміріміздін ажырамас бөлігі, жане сіз оны бере алады, егер стильді жане қымбат көйлек дурыс ештеңе жоқ,.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Українська мова
Английский язык