Солдат Петрушкин почистил ведро картошки за 3 часа, и у него 25% всей картошки ушло в очистки. За сколько часов солдат Петрушкин наполнит такое же ведро очищенной картошкой ? 1)6 часов 2)7 часов 4)4 часа 5)8 часов 3) 5 часов ...
Математика
Солдат Петрушкин почистил ведро картошки за 3 часа, и у него 25% всей картошки ушло в очистки. За сколько часов солдат Петрушкин наполнит такое же ведро очищенной картошкой ? 1)6 часов 2)7 часов 4)4 часа 5)8 часов 3) 5 часов 6)правильного ответа нету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 часа тк за 3 часа у него получается 75% очищенной картошки (100-25%) значит можно составить пропорцию 3 ч-75% х-100% х=4часа
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