Солдат Петрушкин почистил ведро картошки за 3 часа, и у него 25% всей картошки ушло в очистки. За сколько часов солдат Петрушкин наполнит такое же ведро очищенной картошкой ? 1)6 часов 2)7 часов 4)4 часа 5)8 часов 3) 5 часов ...

Математика

Солдат Петрушкин почистил ведро картошки за 3 часа, и у него 25% всей картошки ушло в очистки. За сколько часов солдат Петрушкин наполнит такое же ведро очищенной картошкой ? 1)6 часов 2)7 часов 4)4 часа 5)8 часов 3) 5 часов 6)правильного ответа нету

Автор: Гость