Подчеркнуть в словах непроверяемые гласные сентябрь
Русский язык
Подчеркнуть в словах непроверяемые гласные сентябрь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СЕнтябрь -непроверяемая гласная е
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