1. Какое определение не относится к понятию «общество»? а) совокупность всех форм коллективной жизни людей; б) совокупность взаимодействующих индивидов с их социокультурными отношениями и процессами; в) виды деятельности, с...

Обществознание

1. Какое определение не относится к понятию «общество»? а) совокупность всех форм коллективной жизни людей; б) совокупность взаимодействующих индивидов с их социокультурными отношениями и процессами; в) виды деятельности, складывающиеся в процессе исторического развития; г) тип социальной системы, достигший высшего уровня самодостаточности. 2. Что не относится к институтам общества? а) семья; б) производство; в) государство; г) образование ( культура и наука); д) религия; е) все относятся. 3. Что не относится к признакам, отличающим человека от других существ: а) жизнь вне общества; б) труд; в) разум, умение мыслить; г) строение тела. 4. Результат социального становления индивида путем преодоления трудностей и накопления жизненного опыта — это … а) личность; б) особь; в) индивидуальность. 3 5. По какой причине современный человек покинул природу как среду обитания а) природа не может содержать человека; б) он взял всё, что можно у природы; в) он создал искусственные условия для жизни и деятельности; г) по причине стремления человека к самореализации. 6. Верны ли следующие суждения о нации? А. Люди, принадлежащие к одной нации, объединены общностью исторических и культурных традиций. Б. Люди, принадлежащие к одной нации, говорят на одном языке. а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны. 7. Сознание, или «Я», — компонент личности, ... а) организует всех людей в группы; б) управляющий нашим внутренним миром; в) регулирующий наши потребности; г) управляющий нашими контактами с внешним миром. 8. Укажите верное определение термина поведение. а) совокупность движений, актов, действий человека, которые могут наблюдать другие люди; б) человеческая активность, направленная на осмысленное изменение окружающего мира, достижение поставленной цели; в) единица деятельности; г) присущая всем живым существам способность реагировать на окружающую среду. 4 9. Для кого характерна деятельность? а) деятельность характерна только для животных; б) деятельность характерна для людей и некоторых животных; в) деятельность характерна только для людей; г) деятельность характерна для всех живых организмов. 10. Верны ли следующие суждения о регрессе в обществе? А Регресс в обществе представляет собой движение вперед к более совершенному. Б. Регресс в обществе имеет всегда пространственную и времен- ную характеристику. а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны. 11. Что побуждает нас к действию? а) обязанность; б) потребность; в) мотив; г) интуиция. 12. Выделяют три группы потребностей. Какая потребность к ним не относится? а) биологические; б) социальные; в) личные; г) духовные. 13. М. Вебер в теории социального действия выделил два обя- зательных условия а) ориентация на других и стремление к самореализации; б) субъективная и объективная мотивация; в) стремление к самореализации и объективная мотивация; г) субъективная мотивация и ориентация на других. 5 14. С чем связана духовная жизнь человека? а) с преобразованием чего-либо; б) с изменением сознания людей; в) с созданием чего-нибудь нового, ранее не существовавшего. 15. Любая сознательная деятельность человека при его взаи- модействии с окружающим миром — это ... а) труд; б) хобби; в) инновация; г) профессия.

Автор: Гость