1.какое слово среди однокоренных является лишним: освещение,просвещение,светлеть, священный , светочувствительный.
Русский язык
1.какое слово среди однокоренных является лишним: освещение,просвещение,светлеть, священный , светочувствительный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просвещение, тк оно не имеет отношения к свету
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