1)Какое строение имеет клетка простейших? Почему она является самостоятельным организмом? 2)В каких средах обитают одноклеточные?Почему наличие воды является обязательным условием их существования? 3)В чем заключается функции...

Биология
1)Какое строение имеет клетка простейших? Почему она является самостоятельным организмом? 2)В каких средах обитают одноклеточные?Почему наличие воды является обязательным условием их существования? 3)В чем заключается функции вакуолей в организме одноклеточных?
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