1. Какой из перечисленных отделов не относится к пищеварительной системе: а) глот??а б) пищевод в) поджелудочная железа г) печень д) гортань 2. Какая среда в желудке: а) нейтральная б) щелочная в) кислая 3. В желудке ...

Биология

1. Какой из перечисленных отделов не относится к пищеварительной системе: а) глот??а б) пищевод в) поджелудочная железа г) печень д) гортань 2. Какая среда в желудке: а) нейтральная б) щелочная в) кислая 3. В желудке основным ферментом является: а) липаза б) пепсин в) амилаза 4. Наиболее энергетически ценным соединением является: а) белок б) жир в) углевод 5. Где вырабатывается желчь? а) в печени; б) в поджелудочной железе; в) в желудке. 6. Аминокислоты — это структурная единица: а) жиров б) белков в) крахмала 7. В каком отделе пищеварительной системы начинается расщепление белков: а) в ротовой полости б) в желудке в) в тонком кишечнике 8. Нарушение эмали зуба: а) пульпит; б) кариес; в) тонзиллит. 9. Почему не перевариваются стенки желудка? а) толстый мышечный слой; б) толстая слизистая оболочка; в) большое обилие слизи. 10. У взрослого человека количество постоянных зубов: а) 20 б) 32 в) 16

Автор: Гость