1)какой объём водорода потребуется для взаимодействия с оксидом железа массой 680 грамм. FeO3+H2=Fe+H2O. 2)сколько молекул аммиака NH3 содержится в 70 граммах его?

Химия

1)какой объём водорода потребуется для взаимодействия с оксидом железа массой 680 грамм. FeO3+H2=Fe+H2O. 2)сколько молекул аммиака NH3 содержится в 70 граммах его?

Автор: Гость