1)какой объём водорода потребуется для взаимодействия с оксидом железа массой 680 грамм. FeO3+H2=Fe+H2O. 2)сколько молекул аммиака NH3 содержится в 70 граммах его?
Химия
1)какой объём водорода потребуется для взаимодействия с оксидом железа массой 680 грамм. FeO3+H2=Fe+H2O. 2)сколько молекул аммиака NH3 содержится в 70 граммах его?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1 Уравняем реакцию : Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O 1) Молярная масса оксида железа Fe2O3 = 16*3 + 56*2 = 160 г/моль 2) Количество вещества оксида железа Fe2O3= 680 / 160 = 4,25 моль 3) Количество вещества оксида железа = 1/3 количества вещества водорода, значит количество вещества водорода + 4,25*3=12,75 4) Объем водорода = 12,75 * 22,4 =285,6 литров Задание 2 1) Молярная масса NH3 = 1*3 + 14 = 17 2) количество вещества NH3 = 70 / 17 = 4,1 (приблизительно) 3) Число молекул = 4,1 *6 * 10(в степени 23) = 24,6 * 10 (в степени 23)
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