1:х=2целых2/7 помогите

Математика
1:х=2целых2/7 помогите
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Гость:
1:2 2/7 х=1:2 2/7=1/1 :16/7=1/1*7/16=7/16 х=7/16 Ответ: 7/16
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