Дібрати антоніми до поданих слів атака більшість бруд весняний відгадка корисний кінець мінус повага проти смуток чужий
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Дібрати антоніми до поданих слів атака більшість бруд весняний відгадка корисний кінець мінус повага проти смуток чужий
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Мир, меншість, чисто ,осінній ,загадка ,непотрібний, початок ,плюс, зневага,рідний
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