Дібрати антоніми до поданих слів атака більшість бруд весняний відгадка корисний кінець мінус повага проти смуток чужий

Українська мова
Дібрати антоніми до поданих слів атака більшість бруд весняний відгадка корисний кінець мінус повага проти смуток чужий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мир, меншість, чисто ,осінній ,загадка ,непотрібний, початок ,плюс, зневага,рідний
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шарик и матроскин за день посорились 24 раза. шарик был а новат 6 раз. во сколько раз чаще в ссорах был виниват матроскин?
Ответить
Другие предметы
Насінню яких рослин допомагають "мандрувати"
Ответить
Биология
Що таке грибниця? Срочно!
Ответить
Українська мова
СКЛАСТИ 4 РЕЧЕННЯ З ОСОБОВИМ ДІЄСЛОВОМ І 4 РЕЧЕННЯ БЕЗ ОСОБОВОГО
Ответить
Литература
Роман Дубровский кто такой Митя
Ответить